Met microwoningen is in Hong Kong veel geld te verdienen: zeker drie ton voor een appartement van 11,4 vierkante meter

Zo heeft een projectontwikkelaar Wing Kwok Enterprises aangekondigd een 27 verdiepingen tellend appartementencomplex te bouwen met woningen van 11,4 vierkante meter.



Voor projectontwikkelaars zijn dergelijke 'microwoningen' aantrekkelijk, omdat ze over het algemeen meer geld opleveren per vierkante meter. De wanhopige burger staat ervoor in de rij omdat het zijn enige kans is op een eigen plek.



Het is nog onbekend hoeveel de appartementen van Wing Kwok moeten kosten. Appartementen van dit formaat gaan op dit moment voor zo'n 3 ton van de hand, maar tegen de tijd dat het complex af is, zou de huizenprijs zomaar 20 procent kunnen zijn gestegen.



De microwoningen zijn een trend in Hong Kong. In 2012 bestonden er nog helemaal geen piepkleine woningen in de stad, een jaar later was 1 procent van alle nieuwbouwappartementen kleiner dan 20 vierkante meter en vorig jaar groeide het uit tot 4 procent. Woningen tot 40 vierkante meter maakten in dat jaar maar liefst 34,8 procent van alle nieuwbouw uit.



Slimme ondernemers zien weer handel in de problemen die dergelijke kleine appartementen veroorzaken. Zo zijn er de afgelopen jaren zeker 180 wasserettes in Hong Kong bijgekomen. Vroeger maakten mensen daar gebruik van omdat ze geen geld hadden om zelf een wasmachine te kopen. Nu trekken deze zaken klanten omdat er thuis geen plek is om een wasmachine neer te zetten.



Politici zijn bezorgd over deze ontwikkeling. 'Het is ironisch dat Hong Kong steeds welvarender wordt, maar dat haar inwoners worden gedwongen steeds kleiner te wonen', zegt Kenneth Lau Ip, leider van het overheidsorgaan dat de autochtone bevolking van Hong Kong vertegenwoordigt, tegen de Southern China Morning Post. Desondanks zijn de autoriteiten niet van plan richtlijnen voor minimale oppervlakten uit te vaardigen. De minister van Transport en Wonen, Frank Chan Fan, wijst erop dat burgers nu eenmaal geen grotere woning zouden kunnen betalen.