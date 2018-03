Met grote marge Poetin wint de verkiezingen - zoals verwacht. Maar de lage opkomst is een tegenvaller voor hem

Overwinningsspeech

Gevraagd naar hun keuze, zeggen de meeste stemmers in het stemlokaal op Poetin te hebben gestemd

Het was allang duidelijk dat dit geen gewone verkiezingen zouden worden, maar 'gemanagede verkiezingen'. Toch gaven enkele duizenden mensen zich net als Aida Repnikova op om ruim 12 uur vrijwillig de stemming te controleren op democratische gronden. 'De maatschappij hoort de macht in de gaten te houden', zegt Repnikova. 'Maar er zijn in Rusland te veel mensen die hun schouders ophalen over stembusfraude.' Ze doelt bijvoorbeeld op haar man. 'Hij wil eigenlijk dat ik vandaag borsjt (Russische bietensoep) voor hem kook. Het maakt hem niet uit of Rusland in elkaar stort.'



Poetin liet de ongeregeldheden en lage opkomst onbenoemd in zijn overwinningsspeech, zondagavond in het centrum van Moskou. 'We zijn op weg naar nieuwe successen', zei hij bij een popconcert naast het Kremlin ter viering van zijn verkiezingswinst en het vierjarige jubileum van de annexatie van de Krim.



Ook Ella Pamfilova, de voorzitter van de centrale kiescommissie, sprak zondag niet over ongeregeldheden, ondanks beeldmateriaal van frauderende leden van stembureaus. 'Goddank is het allemaal vrij mild wat we tot dusver gezien hebben.'