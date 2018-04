Met één hand profspeler worden in het American Football: het lijkt Shaquem Griffin (22) te lukken

Tweelingbroer

Zijn grootste wapen is zijn snelheid

Ondanks zijn handicap ontwikkelde hij zich op de middelbare school tot een van de beste American footballspelers in Florida. Hij kreeg in 2013 een beurs aangeboden van de universiteit van Central Florida, waar ook zijn tweelingbroer Shaquill ging spelen. De talentvollere Shaquill wilde alleen tekenen als ook Shaquem een kans kreeg.



In zijn beginjaren kreeg Shaquem weinig speeltijd. In 2016 durfde coach Scott Frost het aan om hem in de basis op te stellen. Aan het einde van dat jaar werd hij verkozen tot beste verdediger in zijn divisie, de American Athletic Conference. Vorig jaar werd hij beoordeeld als een van de beste spelers op zijn positie.



Grote handen zijn vooral belangrijk voor een quarterback, de spelverdeler die de bal gooit. Bij linebackers is de lengte van de armen cruciaal, omdat zij tegenstanders moeten afhouden of juist vastpakken bij tackles. Spelers met lange armen zijn hierbij in het voordeel. De rechterarm van Griffin meet 81,3 centimeter. Dat is gemiddeld. Het is niet bekend hoe lang zijn linkerarm zonder hand is.