Met de fiets in Warschau: bevroren sloten en staatsgevaar

De lantaarnpaal wilde wel. Ik wilde ook. Maar een toegesnelde man in legergroen dacht er anders over. Er was geen sprake van dat ik mijn fiets tegen de lantaarnpaal op slot zou zetten. Ik pruttelde nog iets van 'ja maar' en 'waar dan...?', maar in het hoofd van de beveiliger was al lang een lijntje getrokken tussen de woorden 'buitenlandse fietser' en 'staatsgevaar'.



Warschau moet, is mijn voorzichtige indruk, nog een beetje aan mij wennen. Waar ik ben is de fiets en waar de fiets is... enfin. Met name bij ministeries gaat het nog weleens mis. In tien op de tien gevallen ben ik de enige fietser in een kudde BMW's, en pikt de bewaking mij er vlotjes uit. Bij het stoplicht komen mensen braaf naar me toe om me er geschrokken op te wijzen dat mijn sleutelbos - goh - uit m'n slot bungelt.