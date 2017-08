Merkel wil dat Duitsland Europees voorbeeld volgt in uitbannen dieselauto's: 'Enige juiste aanpak'

Hardere maatregelen

De maatregel betreft de aanpassing van software in dieselauto's gemaakt na 2009. Door de aanpassing moet de uitstoot van NOx met 25 tot 30 procent dalen, aldus de fabrikanten. De autofabrikanten hopen zo een dreigende ban op dieselauto's in diverse Duitse steden te hebben afgewend. 'We zijn altijd bereid om een constructieve dialoog aan te gaan', zei Merkel over de mogelijkheid van een tweede bijeenkomst met de autosector om hardere maatregelen te nemen.



De Britse minister van Milieu Michael Gove maakte in juli bekend dat Groot-Brittannië in 2040 stopt met de verkoop van diesel- en benzineauto's. In navolging van de Franse en Noorse regeringen wil Londen op termijn een einde gaan maken aan het gebruik van traditionele brandstoffen. Uitlaatgassen zouden jaarlijks bijdragen aan veertigduizend voortijdige sterfgevallen. Ook zorgen gezondheidsproblemen ervoor dat overheid en bedrijven miljarden mislopen door een lagere arbeidsproductiviteit.



Het aantal dieselvoertuigen op de Britse wegen is sinds 2000 van 3,2 naar maar liefst 10 miljoen gestegen, nadat Tony Blairs Labour-regering de dieselheffing sterk had verlaagd in de strijd tegen CO2-gassen. Men had niet zien aankomen dat de stikstofdioxide die dieselauto's uitstoten voor meer herseninfarcten, hartaanvallen en astmatische aandoeningen zorgt.