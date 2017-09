Merkel houdt de boel bij elkaar, en dat is goed voor Europa

Toch willen Duitsers dat ze kanselier blijft. En dat is voor Europa een hele geruststelling. Want Merkel geeft ondanks haar bescheiden uitstraling - of misschien wel juist dankzij - richting aan een cruciale fase in de Duitse en Europese geschiedenis. De huidige ontwikkelingen ogen minder spectaculair dan het Wirtschaftswunder en de Westbindung onder Adenauer, om niet te spreken van de Duitse hereniging en de euro van Helmut Kohl. Maar wat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, is niet minder belangrijk: een essentiële verschuiving in het Europese krachtenveld. Duitsland is de leider geworden - min of meer tegen zijn eigen wil. Een gevolg van omvang en economische zwaartekracht, natuurverschijnselen waar niemand iets aan kan doen.