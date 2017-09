Merkel aan het roer van een rechtser Duitsland na 'verkiezingsbeving'

Na de onthutsende verkiezingsuitslag bleef Merkel kalm als altijd. 'We hadden ons natuurlijk een betere uitslag gewenst, maar hebben ons strategische doel bereikt', zei ze. 'We zijn de grootste partij geworden.' Maar ook zij zei dat de CDU de miljoen kiezers van de AfD terug wil halen, wat duidt op een afslag naar rechts. De vooraanstaande linkse filosofe Carolin Emcke reageerde op Twitter onmiddellijk: 'De beste bescherming tegen rechtsbuiten, is niet zelf in rechtsbuiten veranderen.' Het niet AfD-stemmende deel van Duitsland is van de uitslag geschrokken, ongeacht de eigen politieke voorkeur. Zaterdag hadden alle landelijke kranten, tot Bild aan toe, hun lezers aangeraden niet op de AfD te stemmen. Voor Club Traffic aan de Alexanderplatz in Berlijn, waar de AfD zondag haar overwinningsfeest vierde, verzamelden zich een paar honderd in het zwart geklede linkse demonstranten.



'We zullen op ze jagen! We gaan Merkel en wie dan ook opjagen', jubelde AfD-lijsttrekker Alexander Gauland bij het binnenkomen van de uitslagen. Achter hem deinden honderden partijleden. De Bondsdag is groot en de AfD moet vermoedelijk bijna 90 zetels vullen. Dat zal nog knap ingewikkeld worden voor de jonge partij. Maar die zorgen zijn voor morgen.