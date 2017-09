Meesterkok Sébastien Bras levert drie Michelinsterren in, prestatiedruk is te hoog

Het is niet voor het eerst dat een kok sterren inlevert. Het is wel voor het eerst dat een kok dat doet terwijl zijn restaurant gewoon op dezelfde voet doorgaat.



De Franse kok Alain Senderens sloot in 2005 zijn met drie sterren onderscheiden restaurant Lucas Carton in Parijs, om later terug te komen met een simpeler formule. In 2008 zette Olivier Roellinger een punt achter zijn driesterrenrestaurant in Cancale. Hij wilde rustiger gaan leven.



Nederlandse voorbeelden zijn er ook. De Amsterdamse topkok Ron Blaauw zwoer in 2013 de sterrenkeuken af om Ron Gastrobar te beginnen. Dat werd een jaar later opnieuw onderscheiden met een Michelinster. Michèl Kagenaar in het Limburgse Nuth had in 2009 zo genoeg van het sterrenkoken dat hij zijn zaak in een week ombouwde tot een simpeler bistro.