Meerdere verdachte pakketjes bij legerbases en CIA-gebouw in de VS

In Fort McNair, in het zuidwesten van het district Columbia, werd een verdachte substantie ontdekt toen een pakketje door de scanner werd gehaald. Het gebouw werd direct ontruimd. Zo'n vier uur later bevestigde een woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst van het Amerikaanse leger dat het pakketje resten van explosieven bevatte en dat er een ontsteker aan was bevestigd.



Over het pakketje in Fort Belvoir, in Fairfax County, Virginia, werden geen details vrijgegeven, enkel dat het er veilig was. Ook over het pakketje dat naar de CIA is gestuurd, zijn verder geen details vrijgegeven. Alle verdachte pakketjes zijn overgebracht naar laboratoria van de FBI om te worden onderzocht.



De afgelopen weken ontploften er diverse bompakketjes in de stad Austin, Texas. Er vielen daarbij twee doden en zes gewonden. De vermoedelijke dader, Mark Anthony Conditt, een werkloze blanke man van 24 jaar. blies zich vorige week op na een achtervolging door de politie.