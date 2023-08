Meer vluchtelingen wagen oversteek naar Engeland, ook migratie op Middellandse Zee neemt toe

Een migrant wordt aan wal gebracht in Dover nadat het bootje waarin hij en een onbekend aantal anderen de oversteek waagden, was opgepikt door een reddingsboot. Beeld AFP

Zaterdag zijn zes migranten omgekomen voor de kust van Calais: de boot waarin zij het Kanaal probeerden over te steken kapseisde. Vijftig opvarenden konden worden gered. Het aantal illegale oversteken van Frankrijk naar Engeland is dit jaar (met 16 duizend migranten) net iets lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt mede door slechte weersomstandigheden, nu het beter weer wordt neemt het aantal toe. Donderdag werden 755 migranten ontdekt in 14 bootjes, het hoogste aantal op een dag dit jaar.

De asielzoekerscentra zitten overvol. De Britse regering naar noodoplossingen

Op een grote asielboot aan de Britse zuidkust bleek zaterdag legionella uitgebroken, waardoor de eerste bewoners alweer moesten vertrekken.

Critici wijten het gebrek aan huisvesting voor asielzoekers aan de enorme achterstanden bij de verwerking van asielaanvragen. Uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat ruim 60 duizend aanvragen (van de 137 duizend in totaal) al langer dan een jaar in behandeling zijn.

Hoogste aantal vluchtelingen en migranten Middellandse zeeroute sinds 2016

In juli zijn ruim 29 duizend vluchtelingen en overige migranten de Middellandse Zee overgestoken naar Italië, Spanje en Griekenland om asiel aan te vragen. Dit is het hoogste aantal in een maand sinds 2016, blijkt uit cijfers van VN vluchtelingenorganisatie Unhcr. In 2015 kwamen ’s zomers elke maand ruim honderdduizend mensen aan. Dit jaar gaat het tot nu toe in totaal om 124 duizend mannen, vrouwen en kinderen.

Alleen al in 2023 zijn ruim tweeduizend personen die de oversteek waagden overleden of vermist. In juni zonk voor de Griekse kust een boot waarvan zeker 500 opvarenden niet zijn teruggevonden. Vorige week verging een schip bij Lampedusa, Italië. Dit kostte 41 mensen het leven.