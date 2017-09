Meer dan honderd doden door zware aardbeving in Mexico

De aardbeving veroorzaakte een ravage in Mexico-Stad. President Enrique Peña Nieto maakte bekend dat daar zeker 27 gebouwen zijn ingestort. In de hoofdstad werden vier lichamen teborgen. De president heeft opdracht gegeven beschadigde ziekenhuizen te ontruimen. Patiënten worden overgebracht naar andere medische instellingen.



De gouverneur van Morelos sprak over zeker 54 doden in zijn staat. Zijn ambtsgenoot in de staat Mexico zei dat ten minste 9 mensen zijn overleden door het natuurgeweld.



Het Amerikaanse instituut USGS sprak over een aardbeving met een kracht van 7.4 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich volgens de eerste berichten op 51 kilometer diepte in de staat Puebla, waar zeker 26 doden vielen.



Het land werd twee weken geleden ook al getroffen door een aardbeving. Toen kwamen bijna honderd mensen om het leven. Het ging om een bijzonder krachtige aardbeving met een kracht van 8.1, waarvan het epicentrum van de kust af lag. Juchitán, een stadje in de zuidelijke deelstaat Oaxaca, werd met tenminste 37 doden het hardst getroffen. Met name aan de Pacifische kust was de materiële schade groot.