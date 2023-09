Meer dan honderd Britse scholen kampen met ‘opgeblazen’ beton uit de naoorlogse jaren

Ook bij de bouw van de katholieke basisschool Corpus Christi in Londen is RAAC gebruikt, licht beton met een beperkte levensduur. Beeld Leon Neal / Getty

Reinforced autoclaved aerated concrete. Deze vier woorden – afgekort tot RAAC – jagen Britse bestuurders momenteel grote schrik aan. Tijdens de naoorlogse wederopbouw is dit ‘opgeblazen’ beton volop gebruikt bij het bouwen van openbare instellingen. Het voordeel was duidelijk: met dit materiaal kon snel en goedkoop worden gebouwd. Maar er kleeft ook een existentieel probleem aan deze brosse betonsoort: de houdbaarheid varieert van dertig tot vijftig jaar. Zonder aankondiging kan het beton het begeven. Waar RAAC is gebruikt, bestaat bovendien een verhoogde kans op de aanwezigheid van asbest, eveneens een populair product in de naoorlogse jaren.

De RAAC-houdbaarheidsdatum is inmiddels overschreden. Dat dit zou gebeuren, was eind jaren negentig al bekend, maar er is destijds geen actie ondernomen. Nadat vijf jaar geleden een basisschool in het plaatsje Gravesend tijdens een vakantie gedeeltelijk instortte, werd een onderzoek ingesteld. Dat betrof een inventarisatie van gebouwen waar de muren en plafonds van RAAC zijn gemaakt.

Betoncrisis

De afgelopen weken brak er paniek uit op het ministerie van Onderwijs, nadat nog twee scholen werden getroffen door afbrokkelend beton. Uit voorzorg kregen ruim honderd basis- en middelbare scholen vorige week te horen dat ze de deuren moesten sluiten. Aanvankelijk wilde het ministerie de lijst geheimhouden, maar maandag werden de namen van de getroffen scholen alsnog vrijgegeven. Voor de leerlingen worden nu oplossingen gezocht, variërend van online-onderwijs tot het huren van ruimte bij naburige scholen. Hoe lang deze situatie zal duren, durven de onderwijsambtenaren niet te voorspellen.

Ondertussen breidt de betoncrisis zich uit. Ook bij de bouw van andere openbare gebouwen is dit lichte beton immers decennialang gebruikt. Het speuren naar RAAC – noodzakelijk, omdat niemand weet waar het precies is gebruikt – zal lang gaan duren, mogelijkerwijs zelfs jaren. In de tussentijd bestaat een kleine kans op instortingsgevaar.

Geldproblemen

Het ministerie van Onderwijs heeft kritiek gekregen, omdat er te lang zou zijn getalmd bij het nemen van maatregelen. Voor de getroffen scholen is het een ramp, temeer omdat de regering niet van plan is om verbouwingskosten te betalen. Nu al kampen onderwijsinstellingen, zeker de openbare scholen, met geldproblemen. De meeste privéscholen zullen waarschijnlijk ontkomen aan de betoncrisis, simpelweg omdat ze vaak eeuwenoud zijn. Beton werd vooral veel gebruikt in de tweede helft van de afgelopen eeuw.

De betoncrisis staat niet op zichzelf, want de indruk begint te ontstaan dat het hele land kampt met aftakelingsverschijnselen en een gebrek aan onderhoud. In The Daily Telegraph trok voormalig Brexit-onderhandelaar David Frost zelfs een vergelijking met de nadagen van het Romeinse tijdperk, een tijd die werd gesymboliseerd door ineenstortende bruggen en aquaducten. ‘Ik vrees voor de toekomst van Groot-Brittannië’, somberde het Hogerhuislid, ‘een land dat het simpelweg dreigt op te geven.’