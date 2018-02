Medewerkers van Plan International hebben kinderen seksueel misbruikt

'Ongelofelijk geschokt'

'Wij zijn ongelooflijk geschokt door deze incidenten en vinden het verschrikkelijk voor alle slachtoffers', schrijft Van 't Hek. Zij is over het misbruik geïnformeerd door het internationale hoofdkantoor, dat in Engeland is gevestigd. In het belang van de slachtoffers wordt niet bekend gemaakt waar het misbruik heeft plaatsgevonden. De organisatie is actief in 75 landen en heeft 10.000 eigen medewerkers en duizenden vrijwilligers.