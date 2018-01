Mede door het succes van Netflix-serie 'The Crown' gunt koningin Elizabeth de BBC een uniek tv-gesprek

Jarenlang kregen journalisten nul op het rekest bij verzoeken om 's werelds bekendste vrouw te interviewen. Televisie doodt de magie, was altijd de vrees in het paleis. Haar stem was zodoende alleen bekend van troonredes, de kersttoespraken en een enkele speech bij een staatsbezoek. Dat het er nu toch van is gekomen, heeft een paar redenen. Zo denkt Elizabeth aan haar nalatenschap en is de naderende viering van haar kroning, in juni 65 jaar geleden, een mooie gelegenheid om eens een uitzondering te maken op de strenge regels.



Ook het succes van de Netflix-serie The Crown, die een episode wijdde aan de kroning, speelde mee. De 91-jarige vorstin verkeert in de 'pretty remarkable' situatie dat ze twee kroningen heeft meegemaakt: die van haar vader en van zichzelf. Samen met Bruce keek ze, voor het eerst, naar beelden van haar eigen kroning, door een betrokkene vergeleken met een soms wat rommelige balletvoorstelling. 'Wat werd er vreselijk veel achteruit gelopen, vindt u ook niet?'

