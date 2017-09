Mede dankzij Nederland komt er in Jemen een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdrijven

Het besluit is een eclatant succes voor de groep westerse landen die, onder aanvoering van Nederland, voor het derde jaar op rij aanstuurden op serieus onderzoek. Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad al-Hussein dringt daar al op aan sinds 2015, toen Arabische buurlanden zich gingen mengen in de burgeroorlog in Jemen. Tot nu toe nam de Mensenrechtenraad, vooral onder Saoedische druk, genoegen met een nationaal onderzoek door de Jemenitische regering.



Inmiddels is wel duidelijk dat dat niets voorstelt. Jemen is zelf partij in het conflict. Toch kostte het de Nederlandse missie in Genève, gesteund door onder meer Canada, nog veel moeite het internationaal onderzoek erdoor te krijgen. De groep Arabische landen bleef faliekant tegen. Frankrijk en Groot-Brittannië drongen aan op een compromis. Dat is er nu gekomen.



Probleem voor de Fransen en Britten was dat ze de Saoedi's niet voor het hoofd wilden stoten. Daarbij speelde ongetwijfeld mee dat beide landen veel wapens verkopen aan Saoedi-Arabië. Vorige week nog tekenden de Britten in Riyad een wapendeal van 3,5 miljard euro. Frankrijk heeft veel tanks, helikopters en vliegtuigen verkocht.