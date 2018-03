May wil 'uniek partnerschap' tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk. Hier lees je wat dat betekent

De vierde grote Brexit-toespraak van May was de meest realistische. 'Ik wil eerlijk zijn met de mensen, omdat de realiteit wil dat ze te maken krijgen met harde feiten.' May gaf toe dat de Britten niet van het beste van beide werelden kunnen genieten, dat de banken bijvoorbeeld hun 'passporting rights' kunnen vergeten. Daarmee nam ze afstand van het 'have my cake and eat it'-principe van Brexiteer Boris Johnson, die was ingesneeuwd in Boedapest en niet bij de toespraak aanwezig kon zijn.