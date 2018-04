May ging zonder parlementaire toestemming over op luchtaanval: nu moet ze zich verantwoorden

In haar Lagerhuistoespraak noemde May de gifgasaanval 'een vlek op de menselijkheid'. Volgens betrouwbare bronnen, zo meldde ze, hadden helikopters van het Syrische leger de bommen met het gif laten neervallen, iets waarvan oppositieleider Jeremy Corbyn niet overtuigd bleek te zijn. Het gebruik van chemische wapens door Bashar al-Assad is volgens May niet ongebruikelijk, waarbij ze wees op het recente verleden. Ze wil nu de internationale coalitie versterken die sinds de vermeend Russische zenuwgasaanval in Salisbury is gevormd.



May wees erop dat een interventie gerechtvaardigd is bij humanitair leed en er geen alternatieve manier is om levens te redden. Het vernietigen van chemische fabrieken is volgens haar een proportioneel antwoord. Ze trok een vergelijking met de Britse betrokkenheid bij de NAVO-interventie in Kosovo eind jaren negentig. Toestemming vragen van de VN-veiligheidsraad, zoals Corbyn wil, staat voor haar gelijk aan een Russisch veto over het Britse beleid. De tegenwerking die de OPCW-inspecteurs in Douma ondervinden is volgens haar typerend.

Een eventuele War Powers Act zal het voor de regering politiek bijna onmogelijk maken om zonder parlementaire toestemming deel te nemen aan een oorlogshandeling