Massaprotest tegen wapens in Washington. 'We zijn het moe om bang te zijn'

Emotioneel en rationeel

De toespraken zijn emotioneel en rationeel tegelijkertijd. Geen van de sprekers wil alle wapens uitbannen, wat grondwettelijk onmogelijk is in Amerika. Ze vragen om beter antecedentenonderzoek, een verbod op semi-automatische, kleinere magazijnen, langere wachttijden. Het blijft wonderlijk hoe volwassen deze kinderen spreken, of misschien is dat een belediging. De woede klinkt oprechter, minder berekend. Dit zijn mensen die iets willen winnen omdat ze nog voelen wat ze verloren hebben.



Het is niet zo dat tieners de straten vullen, deze zaterdag. De meerderheid van de demonstranten is van een andere generatie. Het zijn soms ouders die met hun kinderen zijn meegekomen, maar je ziet ook groepjes poezenmutsen en een grijze mannen met lang haar in uniformjasjes met peace-buttons: veteranen voor de vrede, staat op hun borden. Het verschil met hun eerdere betogingen is dat ze deze niet hebben georganiseerd.



Het is vooral een witte betoging. Ja, er wordt ook wat Spaans gepraat, links en rechts, maar zwarte gezichten zijn zeldzaam - terwijl Washington toch een stad is met een grote Afrikaans-Amerikaanse bevolking. Misschien omdat de aanleiding voor het protest een schoolschietpartij is, en schoolschietpartijen niet de grootste zorg zijn van zwarte kinderen. Zwarte Amerikane hebben op nog heel veel andere manieren meer last van Amerikaans geweld, van bendeoorlogen tot politiekogels.



Natuurlijk heeft ook dat met vuurwapens te maken. Daarom staat ook Trevon Bosley op het podium, een zwarte jongen uit Chicago, die vertelt dat sinds de dood van zijn broer in 2006 zo'n 5850 mensen zijn doodgeschoten in zijn stad, een gruwelijk getal waar weinig mee gebeurt. 'De stad vindt een deelfietsenplan voor toeristen belangrijker dan de bescherming van de eigen inwoners', zegt Bosley.



Toch, zegt hij met Martin Luther King, houdt hij moed. 'We moeten soms eindige teleurstellingen accepteren, maar mogen nooit onze eindeloze hoop verliezen.' De protesten hebben al resultaat opgeleverd: in Florida, de 'Gunshine State', zijn na Parkland enkele voorzichtige maatregelen genomen, zoals een verhoging van de minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen. Het is verleidelijk parallellen te trekken met andere generatie-gedreven moderniseringen van Amerika, zoals het homohuwelijk.



Toch is de vraag of dat ook voor vuurwapens opgaat. De millennials zijn net zo verdeeld over vuurwapens als hun ouders, blijkt uit onderzoek van onder meer Pew. 'Ik vertegenwoordig de andere helft van mijn generatie', zegt Evan (17), een tegendemonstrant uit Fairfax, die met een skibril op ('Je weet nooit over er iemand met traangas gaat spuiten') in zijn eentje een bord omhoog houdt met de tekst: 'Guns save lives'. 'Wij gaan ook stemmen, als we 18 zijn.'