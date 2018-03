Massaprotest tegen wapens in Washington: 'Die kinderen van Parkland leiden een revolutie'

STEM ZE WEG! STEM ZE WEG! Na drie kwartier stil te hebben geluisterd naar gloedvolle toespraken en muzikale intermezzo's doen honderdduizenden op Pennsylvania Avenue in Washington voor het eerst als massa hun mond open. Dit is wat deze demonstranten gaan doen. Stemmen. Wegstemmen.



Zaterdag werd in achthonderd steden in Amerika, en zelfs buiten Amerika, gedemonstreerd tegen het vuurwapengeweld in het land. De Mars voor ons Leven was de voorlopige climax van de protesten sinds de schietpartij op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida op 14 februari. Georganiseerd door de leerlingen van de school is een verzetsbeweging op gang gekomen die grootschaliger en langduriger is dan die na vergelijkbare aanslagen.'



Die kinderen van Parkland leiden een revolutie', zegt Erin Lilly (17), die met drie vriendinnen uit een voorstadje van Washington met de metro naar de hoofdstad is gekomen. 'We zijn het bang zijn moe.'