Massagraf vol kinderen ontdekt in Peru, wijst mogelijk op grootste offerceremonie ooit

De borst van de kinderen blijkt te zijn opengesneden, mogelijk om het hart te verwijderen. Onderzoekers van de universiteit van Trujilllo in Peru en een universiteit in het Amerikaanse New Orleans proberen er nu achter te komen wat de reden was van de kindermoord. Mogelijk gaat het om een zoenoffer, waarmee het regerende Chimú-bewind zware regenval en aardverschuivingen wilde afwenden.



Ook stelt de universiteit een onderzoek in naar de herkomst van de kinderen, van wie de meesten 8 tot 12 jaar oud waren. Ze zouden niet allemaal uit hetzelfde gebied afkomstig zijn. Het massagraf dateert uit circa 1450, enkele decennia voordat het Chimú-rijk werd veroverd door de Inca's. De onderzoekers kwamen op het spoor van het massagraf door tips van inwoners in de regio. Na regenval waren botten zichtbaar geworden.



Het grootste massagraf dat eerder ontdekt is, met de overblijfselen van 42 kinderen, dateert uit het rijk van de Azteken, wier hoofdstad Tenochtitlán tegenwoordig Mexico-stad is.



Of de toedracht van de nieuwe vondst ooit aan het licht zal komen, is twijfelachtig. 'Om te weten wat er gebeurd is, heb je een tijdmachine nodig', zegt een expert in National Geographic.