Martin Schulz ziet onder druk van eigen partij af van ministerschap

Vuile was naar de media

Om zijn ongenoegen over Schulz kracht bij te zetten, citeerde Gabriel zijn dochter, Marie (5): 'Niet verdrietig zijn papa, nu heb je meer tijd met ons. Dat is toch beter dan met die man met haren op zijn gezicht.'



Duitse sociaaldemocraten brengen hun vuile was altijd naar de media - een discutabele traditie die bovendien schadelijk is voor de partij. De CDU profiteert er doorgaans van. Zo ook nu.



Want ook in de partij van Merkel heeft het regeerakkoord niet tot de gewenste rust geleid. Merkel heeft het in de onderhandelingen verbruid, vinden veel partijgenoten. De speculaties over een vroegtijdige aftocht uit de komende regering nemen hand over hand toe.



Tientallen jaren lieten de Duitsers zich erop voorstaan dat hun politiek zo aangenaam saai was. 'Weiter so', verder zo, is een van Merkels favoriete uitspraken. Maar aan de tijden van 'weiter so' lijkt een einde te komen.