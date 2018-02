Martin Schulz treedt terug als partijvoorzitter, chaos dreigt bij Duitse sociaaldemocraten

Eerste vrouw

Het partijvoorzitterschap is niet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vervuld van plezier Martin Schulz, tijdens afscheidsspeech

Juist vanwege die rauwe kant geldt Nahles binnen en buiten de SPD als de meest aangewezen persoon om de partij te reanimeren, of tenminste een poging daartoe te wagen. Olaf Scholz is als diplomatieker en technocratischer - in het nieuwe kabinet wordt hij genoemd als minister van Financiën en vicekanselier.



Als Nahles (47) de partijleiding inderdaad in handen krijgt, zou het voor het eerst in de 155-jarige geschiedenis van de SPD zijn dat een vrouw de scepter zwaait.



Maar voor het zover is, moeten de 460 duizend partijleden voor de Grote Coalitie met de CDU stemmen. Per brief. De uitslag wordt op 4 maart bekendgemaakt. Het merendeel van die leden is teleurgesteld in het afgelopen politieke jaar, dat begon met Martin Schulz als messias en eindigde met een verkiezingsverlies, gebroken beloftes en interne strijd.