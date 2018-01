Marokko: aanhoudingsbevel tegen vier Nederlandse Marokkanen in verband met protesten in het Rif-gebied

'Lange arm van Rabat'

Niet alleen mijn veiligheid is nu in het geding, ook mijn familie in Marokko loopt nu gevaar Aoulad-Lahcen

'Ik heb helemaal niks met de 18-septemberbeweging te maken' zegt Aoulad-Lahcen. 'Het is niet meer dan valse verdachtmaking.' Volgens Aoulad-Lahcen heeft de Marokkaanse overheid het op hem gemunt omdat hij publiekelijk kritiek uit op 'de lange arm van Rabat' die een stevige greep zou hebben op de Marokkaanse diaspora in Europa. Ook hekelt Aoulad-Lahcen geregeld de achterstelling van de Rif door de Marokkaanse overheid.



Zijn sympathie voor de Hirak-protestbeweging wordt volgens Aoulad-Lahcen aangegrepen om de Hirak-leiders te framen als separatisten. 'Niet alleen mijn veiligheid is nu in het geding, ook mijn familie in Marokko loopt nu gevaar. Mijzelf verdedigen in de rechtbank in Casablanca ga ik ook niet doen. Marokko is een dictatoriaal land. Niemand kan mij de garantie geven dat ik daar een eerlijk proces krijg.'