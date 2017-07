Marokkaanse ambassadeur: activist Saïd C. mag eventuele celstraf in Nederland uitzitten

Critici zeggen dat Marokko al langere tijd een activist uit het Rif-gebied voor het gerecht wil slepen. Waarom wilt u dat?

De rechtbank in Breda heeft woensdag de Marokkaanse Nederlander en activist Said C. vrijgelaten uit uitleveringsdetentie. De 51-jarige Roosendaler krijgt wel een enkelband en meldplicht. C. werd eind juni aangehouden nadat rond hem internationale ophef was ontstaan. Marokko verdenkt hem van internationale drugshandel, corruptie en deelname aan een criminele organisatie.

'Said C. is geen activist, maar een drugscrimineel. Wij hebben in 2010 al gevraagd om zijn uitlevering vanwege zijn drugsactiviteiten. Hij woonde toen in Nederland en was op de vlucht. Er loopt een zaak tegen hem in Marokko. In 2015 heeft Nederland hem ook gearresteerd in een andere grootschalige drugszaak. Volgens de Nederlandse justitie is hij dus ook een drugscrimineel. Het is toeval dat zijn uitleveringsverzoek samenvalt met protesten in de Rif. We hebben eenzelfde uitleveringsverzoek lopen voor nog vijf of zes andere drugscriminelen. Het is absoluut niet waar dat deze zaak politiek gemotiveerd is.