Man steekt twee mensen dood in Marseille, 'mogelijk met terroristisch motief'

Volgens de politie is het 'aannemelijk' dat de steekpartij in Marseille een terroristisch motief had. De Franse autoriteiten onderzoeken momenteel of er inderdaad sprake is van terreur. Politiebronnen melden aan persbureau Reuters dat de aanvaller 'Allahu Akhbar' (God is groot) riep. Het station is geëvacueerd en burgers wordt gevraagd de omgeving van station Saint Charles voorlopig te mijden.



Soldaten die op het stationsplein aanwezig waren schoten de aanvaller neer, vlak nadat hij een mes had getrokken en op de twee vrouwen instak. Hij overleed ter plekke. Volgens een bron binnen de Franse politie was de man eerder opgepakt voor licht vergrijpen.



De aanwezige militairen maken deel uit van Operation Sentinelle, een soort binnenlandse vredesoperatie van het leger, waarbij soldaten plekken als scholen, synagoges, moskeëen en stations bewaken. De militaire operatie werd in het leven geroepen na de aanval op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo in 2015. In heel Frankrijk nemen 10 duizend militairen deel aan de operatie.



De minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb liet via Twitter weten dat hij onmiddelijk naar Marseille zal afreizen.