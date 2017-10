Man steekt twee mensen dood in Marseille, IS eist steekpartij op

Canada

Ook Canada werd opgeschrikt door mogelijk terroristische incidenten. Daarbij raakten in de plaats Edmonton, in de provincie Alberta, vijf mensen gewond. Een 30-jarige man, volgens de Canadese politie afkomstig uit Somalië, is opgepakt. Hij was gevlucht uit zijn thuisland en had in Canada asiel aangevraagd.



Een auto reed zaterdagavond (lokale tijd) met hoge snelheid in op een agent die het verkeer reguleerde bij een sportwedstrijd. De agent werd vervolgens meerdere keren met een mes gestoken door de bestuurder. De aanvaller vluchtte te voet.



Later bleek bij een politiecontrole rond middernacht dat de naam van een man in een gehuurd busje 'sterk overeenkwam' met die van de man die op de agent was ingereden. De bestuurder reed hierop snel weg in de richting van het centrum van Edmonton en de politie zette de achtervolging in. Tijdens deze achtervolging raakte de man volgens de politie met opzet meerdere voetgangers. De bestuurder kon na twee uur worden ingerekend. In één van de voertuigen is een vlag van IS gevonden.



De agent is overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert volgens de politie buiten levensgevaar. Hoe het met de aangereden voetgangers gaat, is nog niet bekend.