Malinese jihadist moet 2,7 miljoen euro betalen voor vernieling cultureel erfgoed Timboektoe

Primeur: Jihadist voor Strafhof om verwoesting cultureel erfgoed (+)

Ahmad al-Mahdi uit Mali verschijnt voor het Internationaal Strafhof in Den Haag vanwege de verwoesting van cultureel erfgoed in Timboektoe in 2012. Het is de eerste keer dat een verdachte internationaal wordt aangeklaagd voor oorlogsmisdaden tegen cultureel erfgoed. De zaak is een testcase voor de toekomstige vervolging van Islamitische Staat.



Jihadist zegt 'diepe spijt' te hebben van vernieling monumenten

De Malinese islamitische extremist Ahmad al-Mahdi heeft voor het Internationaal Strafhof in Den Haag verklaard schuldig te zijn aan het vernielen van historische mausolea en een moskee in Timboektoe. Hij zei dit te doen 'met diepe spijt en grote smart', en vraagt om vergeving.



Jihadist krijgt 9 jaar cel voor vernieling cultureel erfgoed

Een Malinese jihadist die in 2012 leiding gaf aan de verwoesting van cultureel erfgoed in Timboektoe is door het Internationaal Strafhof in Den Haag veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Het is voor het eerst dat aanvallen op werelderfgoed als oorlogsmisdaad zijn bestraft. Juristen zien het vonnis als een belangrijk precedent en afschrikwekkend voorbeeld.