Madrileense kunstbeurs verwijdert fotoserie met opgepakte Catalaanse leiders

Het is een standpunt dat heel wat Catalanen in stilte uitdragen, door een geel lintje dat ze op hun jas hebben gespeld. Of luider, met spandoeken aan gemeentehuizen en posters in de straten: vrijheid voor de politieke gevangenen!



Maar op de grote kunstbeurs van Madrid mag dat blijkbaar niet worden gezegd. Een kunstwerk van de Madrileense kunstenaar Santiago Sierra, dat de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging aanduidt als politieke gevangenen, werd deze week verwijderd. Zoiets gebeurde nog nooit tijdens het 36-jarige bestaan van de beurs.



Het laat de overgevoeligheid bij een deel van de Madrileense heersende klasse zien voor alles wat naar Catalonië riekt. Politieke gevangen in hedendaags Spanje toont 24 vaag gemaakte portretten. Het zijn onder meer de gezichten van Jordi Sànchez en Jordi Cuixart, de leiders van twee Catalaanse onafhankelijkheidsbewegingen, en Oriol Junqueras, voorman van de Catalaanse republikeinse partij. Alle drie zitten ze in voorlopige hechtenis - iets wat niet alleen volgens veel Catalanen, maar ook volgens Amnesty International niet terecht is.