Macron wil tijdens staatsbezoek VS bewijzen dat Frankrijk weer internationaal groot is

Troepen terugtrekken

Voor Macron is het bezoek een gelegenheid om te bewijzen dat Frankrijk onder zijn leiding weer een hoofdrol speelt op het internationale toneel. Frankrijk deed samen met Groot-Brittannië ook mee aan de aanval die de Verenigde Staten eerder deze maand lanceerden op Syrië na de gifgasaanval op het rebellenbolwerk Douma.



Maar het zal voor Macron nog moeilijk worden iets tastbaars mee te nemen uit Washington. De Franse president hoopt dat hij Trump kan overhalen zich te houden aan de deal die de VS en Europese landen hebben gesloten met Iran om het Iraanse nucleaire programma aan banden te leggen. Volgens Macron is de overeenkomst 'niet perfect', maar is er 'geen plan B'. 'Wat heb je als betere optie? Ik zie het niet', zei hij zondag tegenover Fox News.



Vooralsnog lijkt Trump aan te sturen op het hernieuwen van de economische sancties tegen Iran. Dat zou erop neerkomen dat de VS zich feitelijk terugtrekken uit het akkoord met Iran. Volgens Teheran zal dat het einde van het akkoord betekenen, ook al houden de Europese landen zich wel vast aan de gemaakte afspraken.



Macron wil Trump er ook van overtuigen dat het een verkeerde beslissing zou zijn de ongeveer tweeduizend Amerikaanse troepen die in Syrië opereren terug te trekken. Maar ook op dit punt is de uitkomst onzeker: Trump liet vorige week nog weten dat hij vastbesloten is de troepen weg te halen, al heeft hij nog geen tijdschema genoemd voor de terugtrekking. Trump wil dat andere landen troepen sturen om de taken van de Amerikanen over te nemen.