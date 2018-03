Macron wil bemiddelen tussen Turkije en Koerdische milities

De Franse president Emmanuel Macron heeft een ontmoeting gehad met de Syrisch-Koerdische partij PYD en zijn militaire afdeling, de YPG. Macron is hoopvol dat de milities en Turkije met elkaar in gesprek zullen gaan. Hij heeft tijdens de ontmoeting onder meer zijn dank uitgesproken voor de rol die PYD, een bondgenoot van de VS, heeft gespeeld in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Zowel Frankrijk als de VS hebben de milities van wapens voorzien tijdens die strijd. Koerdische officials zeiden na de ontmoeting dat Macron heeft toegezegd meer troepen naar het gebied te sturen, maar de Franse regering wilde hier niet op reageren.



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan lijkt vooralsnog niet geïnteresseerd in een gesprek met de milities. De Turkse regering beschouwt zowel de Syrisch-Koerdische partij PYD als zijn militie YPG als mantelorganisaties van de Turks-Koerdische PKK. Deze groepering staat ook in Europa en de VS op terreurlijsten.