Macron: 'Wij haalden Trump over om aanval op Syrië beperkt te houden'

'Standpunt ongewijzigd'

De woordvoerder van het Witte Huis, Sarah Huckabee Sanders, zei na het interview met Macron dat het standpunt van Trump niet is veranderd: hij wil nog steeds dat Amerikaanse militairen Syrië zo snel mogelijk verlaten. 'We zijn vastbesloten Islamitische Staat volledig te verslaan, en de voorwaarden te creëren om haar wederopstanding te voorkomen. We verwachten dat onze regionale bondgenoten en partners daarna hun verantwoordelijkheid nemen om de regio veilig te houden.'



De aanval op Syrië afgelopen zaterdag was de eerste grote militaire operatie sinds Macron vorig jaar mei werd gekozen tot president. De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië vuurden 105 raketten af op drie installaties die mogelijk betrokken waren bij de productie van chemische wapens. Macron herhaalde in het interview dat er bewijs was dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt in Douma, en zei dat de vergeldingsaanval nodig was om 'de internationale gemeenschap haar geloofwaardigheid terug te geven'.