Machtsspel Oekraïense oligarchen bereikt Amsterdamse rechter

Firtash is tevens bekend van zijn zakelijke banden met Paul Manafort, de voormalig campagnemanager van Donald Trump

Rinat Achmetov is namelijk niet alleen de rijkste man van Oekraïne, hij had ook nauwe banden met de voormalig president Viktor Janoekovitsj. Achmetov was in 2010 de belangrijkste geldschieter van de partij van Janoekovitsj en hielp hem zo als president aan de macht te komen, nadat hij hem in 2002 al geholpen had premier te worden. Zijn vriendschap met Janoekovitsj zou hem ook zakelijk nog verder vooruit geholpen hebben. Enkele geprivatiseerde bedrijven zou hij voor een veel te lage prijs in handen hebben gekregen. Maar Janoekovitsj werd in 2014 na maanden van protest afgezet, waarna Achmetov hem liet vallen. Tegen de gevluchte Janoekovitsj loopt nog een arrestatiebevel, onder meer wegens verduistering en zelfverrijking tijdens zijn machtsperiode.



In 2013 kocht Achmetov het bedrijf Ukrtelecom, waarom het geschil draait, van het op Cyprus gevestigde Raga Establishment. Dit bedrijf bleek toen eigendom te zijn van ene Denis Gorbunenko, een voormalig Oekraïense bankier die in ballingschap leeft in Londen. Maar - en nu wordt het interessant - op de achtergrond speelt ook nog een andere Oekraïense oligarch een rol: Dmitry Firtash. Deze Firtash zou volgens de Financial Times bij de privatisering van het telecombedrijf een deel van de deal gefinancierd hebben, waardoor hij nu nog circa 300 miljoen euro van Raga krijgt.