Lula, Park en Zuma: ook voor presidenten geldt de wet. Toch?

Lula wil ondanks alles opnieuw president van Brazilië worden

Nadat rechter Sergio Moro donderdag een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde, togen duizenden aanhangers naar de verblijfplaats van hun held Luiz Inácio Lula da Silva in een vakbondshoofdkwartier in São Bernardo. Ze vormden een 'menselijk schild' om te voorkomen dat de politie de 72-jarige oud-president vrijdag zou inrekenen.



Hij is veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens corruptie, en de linkse politicus mag zijn hoger beroep niet in vrijheid afwachten. Bij het sluiten van deze editie was nog niet duidelijk of de politie erin was geslaagd Lula op te pakken.



'Dit hele proces is een heksenjacht, om te voorkomen dat Lula weer president wordt', aldus de heersende opvatting onder zijn aanhangers. Ze wijzen op de gebrekkige bewijsvoering in de zaak tegen Lula en op de ongekende snelheid waarmee de rechters te werk zijn gegaan. Lula wil in oktober meedoen aan de verkiezingen en gaat ruim voorop in de peilingen.