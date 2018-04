Luchtmacht Israël waarschuwt Palestijnen in Gaza met pamfletten weg te blijven bij demonstraties

'Mars voor de Terugkeer'

De organisatoren van de demonstraties hebben vrijdag protesttenten opgezet op een paar honderd meter van het hek. Zij zeggen dat de tenten tot 15 mei steeds dichter bij de grens zullen worden opgezet tijdens hun 'Mars voor de Terugkeer'. De betogers willen dat Palestijnse vluchtelingen en hun families mogen terugkeren naar de steden en gebieden waar ze voor 1948 woonden.



Hamas zegt dat de demonstraties ook bedoeld zijn om te protesteren tegen de economische blokkade van Gaza door Israël en Egypte. Hiertoe werd besloten nadat Hamas in 2007 de macht had overgenomen in Gaza, ten koste van de Palestijnse Autoriteit. Door de blokkade is het leven van de twee miljoen bewoners van Gaza uitzichtloos geworden. De werkloosheid is nu opgelopen tot veertig procent en doorgaans is er maar vijf uur per dag elektriciteit.