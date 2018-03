Luchthaven Berlijn komt na zeven jaar nog steeds niet van de grond

In totaal heeft het project nu al bijna 7 miljard euro verslonden, in plaats van de begrote 2 miljard

Aanleiding voor zijn uitspraak was het nieuws dat de 750 monitoren in de BER-gebouwen voor de opening zullen moeten worden vervangen, omdat de technologie achterhaald is. Kosten: een half miljoen euro.



Vanuit de lucht, op de aanvliegroute naar Schönefeld, ziet het er allemaal piekfijn uit: landingsbanen en de trotste letters 'Flughafen Berlin Brandenburg' op de gevel van de hoofdterminal.



De ellende zit verstopt in de terminal. De lijst met klunzige bouwfouten is lang: te korte roltrappen, verkeerde nummering op de deuren, lichten die niet uitgaan omdat niemand wijs wordt uit de bedrading, en vooral een gebrekkige brandveiligheid. In totaal heeft het project nu al bijna 7 miljard euro verslonden, in plaats van de begrote 2 miljard. Vijf opleveringsdata zijn al gemist, een projectleider ontslagen.