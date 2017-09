Londense fietser veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor doodrijden voetganger

Volgens de rechter was zijn hele rijgedrag verkeerd, hij leek Londen als een racebaan te beschouwen

Volgens de rechter was zijn hele rijgedrag verkeerd, hij leek Londen als een racebaan te beschouwen. Zijn tweedehands Planet X-racefiets was het soort fiets waarop Britse baanrenners Olympische medailles winnen.



In de dagen na het ongeluk schreef Alliston op websites dat hij het ongeluk betreurde, maar dat de vrouw beter had moeten uitkijken en dat ze druk was geweest met haar mobiele telefoon. Bij de dagenlange rechtszaak was er veel aandacht voor het ontbreken van een rem op het voorwiel, wat volgens de Britten gevaarlijk is. Bij het horen van het vonnis fronste Alliston zijn wenkbrauwen, alvorens hij werd afgevoerd naar een inrichting voor jonge delinquenten. Het is voor het eerst dat een fietser om deze reden de cel in moet. Veiligheidsdeskundigen zien het vonnis als een boodschap aan de regering om fietsers die de regels overtreden veel harder aan te pakken.