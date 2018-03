Londen zet 23 Russische diplomaten uit om zenuwgasaanval, Moskou spreekt van 'vijandige daad'

Moskou veroordeelde de uitwijzing meteen. 'Deze vijandige daad is onacceptabel, niet gerechtvaardigd en kortzichtig', aldus de Russische ambassade in een verklaring. 'De huidige Britse leiders zijn verantwoordelijk voor de verslechtering van de Russisch-Britse relatie.'



De 23 diplomaten die volgens May in werkelijkheid voor de Russische geheime diensten werkten, krijgen een week de tijd om het land te verlaten. Volgens May zal de maatregel het vermogen van Russen om te spioneren voor jaren verminderen. De Britse premier liet verder weten dat alle geplande bilaterale ontmoetingen op hoog niveau voorlopig zijn geschrapt, inclusief een uitnodiging aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Ook zullen er deze zomer geen leden van het Britse koninklijk huis naar het WK voetbal gaan in Rusland.



De premier kondigde verder aan dat de Britse autoriteiten tegoeden van de Russische staat zullen bevriezen als ze het vermoeden hebben dat die 'worden gebruikt om het leven of de eigendommen van Britse burgers te bedreigen'. May beklemtoonde dat Groot-Brittannië geen probleem heeft met de Russische bevolking. Ze legde de schuld voor het conflict bij het Kremlin. 'Het is tragisch dat president Poetin besloten heeft zich op deze manier te gedragen', zei zij. De premier maakte tenslotte bekend dat Londen de OPCW, die toeziet op naleving van het verbod op chemische wapens, heeft gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de Britse bevindingen.