Londen nerveus: uitnodiging aan de Obama's voor huwelijk prins Harry zou woede Trump wekken

Dat heeft The Sun gemeld. De Britse regering probeert goede banden aan te knopen met de weerbarstige president van de Verenigde Staten, dit met oog op een toekomstig handelsakkoord. Wanneer het huwelijkspaar Obama per se wil uitnodigen, dan kan de regering daar weinig tegen doen omdat het geen staatsaangelegenheid is.



Harry en Obama zijn bevriend sinds een ontmoeting bij de door de 33-jarige prins georganiseerde Invictus Games, een Olympiade voor gehandicapt geraakte oorlogsveteranen. Ook Markle staat op goede voet met Obama. Tijdens de verkiezingscampagne had de Hollywood-actrice haar afkeer geuit van Trump. Eerder vandaag was op de BBC radio een amicaal interview te horen dat Harry tijdens de genoemde spelen had met Obama. Dat was in het kader van Harry's gastredacteurschap bij het actualiteitenprogramma Today. Hij sprak daarin ook met zijn vader, kroonprins Charles.