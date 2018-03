Londen klaagt Russen aan om gifgas en voert zo de druk op Rusland op

Steun

Het gebruik van een chemisch wapen in een vredig Brits stadje herinneringen wekt aan de Koude Oorlog

De vraag of Rusland onder het Verdrag Chemische Wapens kleine hoeveelheden zenuwgas mag houden voor onderzoek voor defensieve doeleinden, doet volgens Wilson niet ter zake. 'Het gaat om het gebruik van chemische wapens. Dit soort zenuwgassen is verboden, punt uit. Bovendien moet je alle onderzoek naar en ontwikkeling van zenuwgassen opgeven en dat is niet gebeurd.'



De Britse regering kreeg dinsdag steun van verscheidene Europese landen voor haar opstelling tegenover Rusland. Bondskanselier Merkel noemde de conclusie dat Rusland hoogstwaarschijnlijk achter de aanslag zat 'buitengewoon ernstig' en zei dat Rusland 'snel antwoord moet geven op de legitieme vragen van de Britse regering'. Ook de Franse president Macron sprak zijn steun uit voor de Britten. De Deense premier Lars Loekke Rasmussen zei dat 'het gebruik van een chemisch wapen in een vredig Brits stadje herinneringen wekt aan de Koude Oorlog'.



President Trump leek nog een slag om de arm te willen houden. 'Zodra we de feiten weten en het ermee eens zijn, zullen we Rusland veroordelen - of wie het ook mag zijn', reageerde hij. Dat klonk een stuk zuiniger dan Rex Tillerson had gezegd, vlak voor hij door president Trump de laan uit werd gestuurd als minister van Buitenlandse Zaken.



Moskou bereidde zich inmiddels voor op de strafmaatregelen die Rusland boven het hoofd hangen. Het waarschuwde dat het elke sanctie zal vergelden. Als Londen de zendvergunning voor de Russische staatszender RT intrekt, zal er 'geen enkel Brits medium' meer in Rusland kunnen werken, waarschuwde het ministerie van Buitenlandse Zaken.