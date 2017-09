Live - Trump waarschuwt 'rocket man' Kim Jong-un bij VN: wij zullen Noord-Korea totaal vernietigen

Trump sluit Amerikaans af

In zijn slotwoord lijkt hij alleen Gods zegeningen te vragen voor zijn eigen land. 'God bless...', en dan even stilte, 'the nations of the world.' En dan alsnog: 'God bless the United States of America'.



Donald Trumps eerste toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is ten einde. Wat vooral is bijgebleven is dat Trump heeft gedreigd Noord-Korea 'totaal te vernietigen' als de VS zich moet verdedigen tegen het land. 'Rocket man' (Kim Jong-un, red.) is op een zelfmoordmissie.'