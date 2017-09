Live - Rutte: verwoesting van huizen en infrastructuur op Sint Maarten is enorm

Waarom orkanen namen hebben

Lijstje De namen van orkanen liggen al jaren van tevoren vast. Benieuwd? Hier vindt u een lijst met orkaannamen tot en met 2022. Onder druk van feministen zijn ook mannennamen aan de lijst toegevoegd Alfred Snoek, meteoroloog

Geen lengte- en breedtegraad, maar orkaan Irma, José, Katia, Lee en daarna Maria. 'Vroeger werden orkanen bij hun coördinaten genoemd, maar dat communiceerde niet zo makkelijk', vertelt meteoroloog Alfred Snoek van MeteoGroup. 'Ook zijn er vaak twee of drie orkanen tegelijk actief en dan kan je met een naam makkelijker onderscheid maken. Iedereen weet waar Irma ligt en waar José zich bevindt.'



De namen van orkanen staan al lang van tevoren vast. Het Amerikaanse National Hurricane Center begon in 1953 met de eerste officiële lijst, waar toen nog louter vrouwennamen op stonden. 'Na discussies over waarom alleen vrouwennamen slecht weer brengen en onder druk van feministen werden daar ook mannennamen aan toegevoegd', zegt Snoek. Sindsdien wisselen mannen- en vrouwennamen elkaar af op de alfabetische lijst. De laatste naam van dit jaar is bijvoorbeeld Whitney en voor 2018 staat Alberto bovenaan.



Inmiddels heeft de Wereld Meteorologische Organisatie in Geneve het bijhouden van de lijst op zich genomen. In totaal zijn er zes namenlijsten die rouleren. De namen uit 2017 zijn eerder in 2011 gebruikt en komen weer terug in 2023. De letters Q, U, X, Y en Z komen niet voor op de lijst. Als alle letters zijn gebruikt, krijgen nieuwe orkanen namen uit het Griekse alfabet.



Als een orkaan zeer verwoestend is geweest, wordt de naam van de lijst geschrapt en vervangen. Katia, de orkaan die na José komt, was bijvoorbeeld eerst Katrina. Deze orkaan was in 2005 een van de dodelijkste orkanen die de Verenigde Staten ooit heeft getroffen. 'We zien vaak dat wanneer een orkaan echt in Amerika huishoudt, de naam niet meer wordt hergebruikt', aldus Snoek. 'Ik denk dat Harvey niet meer op het lijstje voorkomt. Of Irma ook niet meer gebruikt gaat worden, is nog de vraag.'