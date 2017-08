Live - Politie: terroristische aanslag op Ramblas in Barcelona

'Verstop je, verstop je!'

Joanne Stern van CBSNews was ook op de Ramblas. ‘Ik zag het niet gebeuren. Ik had net de straat overgestoken om een wandeltour te doen met mijn dochter en een nichtje. Niet lang daarna begonnen mensen te rennen en te schreeuwen. Ze zeiden dat de politie iedereen had gezegd om weg te gaan van de Ramblas en zich te verstoppen.

Stern wist niet wat er aan de hand was. ‘En dat was eng. Niet veel later kwam er een tweede golf van mensen die riepen: ‘Verstoppen, verstop je, verstop je!’



‘Toen zijn we winkels ingedoken. De deuren gingen op slot. Nog steeds wist niemand waarom. Uiteindelijk kwamen we eruit. Onze gids was erg behulpzaam. We waren nog steeds maar zo’n 50 meter van de Ramblas. Hij nam ons dieper de wijk in. Daar waar geen auto’s mogen komen. Toen kwam er nog een keer een groep mensen aanrennen, nu van de andere kant. Zij riepen dat ze geweerschoten hadden gehoord. Toen hebben we ons verscholen in een steegje, luisterend naar sirenes en helicopters.’