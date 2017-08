Live: Politie houdt groep tieners verantwoordelijk voor aanslagen

Aanslagplegers waren 8 tot 10 tieners

Van de opgepakte verdachten komen er drie uit Marokko en één uit Spanje

De autoriteiten gaan ervan uit dat acht tot tien tieners verantwoordelijk waren voor de aanslagen, zo heeft de Catalaanse politie zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De aanslagen werden al 'een tijdje' voorbereid in Alcanar. De veronderstelde aanslagplegers, allen 17 of 18 jaar oud, bereidden 'een grotere aanslag' voor dan de terroristische aanval van gisteren. De bestuurder van het busje op de Ramblas is nog niet geïdentificeerd, zegt de politie. Mogelijk bevindt de voortvluchtige bestuurder zich onder de gedode aanslagplegers in Cambrils.



De politie heeft drie arrestaties verricht in het stadje Ripoll en één in Alcanar. Deze verdachten zijn ouder dan de tieners die de aanslagen zouden hebben gepleegd: 21, 27, 28 en 34. Drie van hen komen uit Marokko, één uit Spanje. Wat hun rol zou zijn geweest bij de aanslagen is onduidelijk.



De politie meldt ook dat één agent vier van de terroristen in Cambrils heeft gedood. Ze waren bewapend met messen en een bijl.