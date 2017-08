Live - Politie: aanslagpleger Barcelona mogelijk op de vlucht

Winkeliers Kalverstraat bezorgd

Winkeliers in de drukke Kalverstraat in Amsterdam pleiten ervoor, in de nasleep van de aanslag in Barcelona, dat de winkelstraat snel beveiligd wordt met paaltjes of bloembakken. Op deze manier moeten terreuraanslagen met auto’s, busjes en vrachtwagens worden voorkomen. ‘De Kalverstraat is immers onze bekendste winkelstraat en je kan er vanaf de Dam zo in rijden’, aldus straatmanager Pauline Buurma vrijdag tegen het programma RTLZ.



Volgens haar zijn de winkeliers bezorgd over een mogelijke aanslag in hun straat, een van de drukste van Amsterdam. ‘Voor hun personeel, maar natuurlijk ook voor de bezoekers’, zegt Buurma. Een van de zwakke plekken is de toegang tot de Kalverstraat, ter hoogte van de Dam. Hier staan er nu geen verzinkbare paaltjes om voertuigen tegen te kunnen houden. Die paaltjes zijn er wel bij het andere uiteinde, bij de Munt.



Zware bloembakken

Winkeliers in de hoofdstad zijn ook bezorgd over de veiligheid in andere drukke straten. Op het Damrak en Rokin rijden nu bijvoorbeeld trams, fietsers en gedeeltelijk ook auto's. Daar zouden zware bloembakken moeten komen om aanslagen met voertuigen te ontmoedigen. Amsterdam is tot nu toe een terreuraanslag bespaard gebleven, in tegenstelling tot Barcelona, Nice, Berlijn, Londen en Stockholm in het afgelopen jaar.



Op alle plekken waar veel mensen komen, aldus terrorismedeskundige Jelle van Buuren vrijdag in de Volkskrant, zou je aan extra beveiliging kunnen denken. ‘Winkelcentra kunnen worden afgesloten voor regulier verkeer met bewegende paaltjes’, aldus Van Buuren. ‘Maar daar staan kosten tegenover. Als de Amsterdamse binnenstad wordt afgesloten, zullen de winkeliers daar niet blij mee zijn.'