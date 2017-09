Live - Orkaan Irma trekt spoor van verwoesting, dodental Cariben staat op 3

Storm was 'hell of a ride'

De storm op Sint Maarten was een 'hell of a ride' laat correspondent Kees Broere zojuist in een kort gesprek via de satelliettelefoon weten. Alle communicatie is verbroken, vertelt hij. Broere mocht kort bellen met een satelliettelefoon van de Nederlandse militaire post op het eiland. 'Het was heftig, een goed overzicht over de schade ontbreekt nog.'