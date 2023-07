Live oorlog in Oekraïne: VS geven Oekraïne nieuw militair hulppakket van 400 miljoen

De Zuid-Afrikaanse regering zou de Russische president Vladimir Poetin laten arresteren indien hij het land zou binnenkomen. Dat staat in een beëdigde verklaring van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Justitie, die vrijdag werd gepubliceerd door de oppositiepartij Democratische Alliantie.

Na maanden van onzekerheid lieten Zuid-Afrika en Rusland eerder deze week nog weten dat Poetin niet naar Zuid-Afrika zou afreizen voor de top van de Brics-landen die van 22 tot 24 augustus plaatsvindt in Johannesburg. Poetin zou wel via videoconferentie deelnemen aan de bijeenkomst van de groep, die naast Rusland en Zuid-Afrika nog bestaat uit Brazilië, India en China.

Door die virtuele deelname van Poetin werd een moeilijk dilemma vermeden voor Zuid-Afrika. Het Internationaal Strafhof (ICC) vaardigde immers een aanhoudingsbevel uit tegen Poetin, en als lid van de ICC is Zuid-Afrika theoretisch verplicht om Poetin op te pakken zodra hij het grondgebied betreedt.

Zuid-Afrika houdt echter vast aan zijn neutrale positie en heeft Rusland nooit veroordeeld wegens de inval in Oekraïne. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bleef de afgelopen maanden ook vaag over de vraag of zijn land daadwerkelijk Poetin zou arresteren mocht die het land binnenkomen.

De Democratische Alliantie had daarop samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International een rechtszaak aangespannen bij het Hooggerechtshof van Pretoria om de regering te dwingen Poetin in een dergelijk geval op te pakken. De regionale directeur van Amnesty International Zuid-Afrika noemde de verklaring van het ministerie intussen een 'overwinning voor de rechtsstaat en de internationale justitie, maar vooral voor de slachtoffers in Oekraïne'. (Belga)