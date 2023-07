Live oorlog in Oekraïne: Dode en gewonden bij nachtelijke aanval op havenstad Odesa

De arrestatie van Igor Girkin kan leiden tot onrust onder ultranationalistische militaire bloggers en delen van het Russische leger. Dat denkt het Britse ministerie van Defensie, dat dagelijks inlichtingenupdates over de oorlog in Oekraïne verschaft. Girkin, die gisteren werd opgepakt in Rusland, wordt in nationalistische kringen gezien als vooraanstaand militair analist en als patriot.

In Nederland kreeg Girkin levenslang voor het neerhalen van MH17. Hij was sinds 2014 betrokken bij de oorlog in de Donbas. Sinds de grootschalige invasie in Oekraïne is Girkin zeer kritisch op de prestaties van het Russische leger, maar niet direct op president Poetin. Dat veranderde na de opstand van de Wagnergroep. De Britten denken dat Poetins positie sindsdien verzwakt is en er meer mensen zullen volgen met openlijke kritiek op de president.

Girkin blijft zeker tot 18 september in voorarrest. Hem wordt aanzetten tot extremisme ten laste gelegd. Daarvoor kan hij vijf jaar in de cel verdwijnen.

Joram Bolle

