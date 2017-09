Live - Merkels CDU weer grootste, volgens Groenen zijn met AfD de 'nazi's terug' in Duits parlement

Coalitievorming: Jamaica-variant of ...

'We mogen een nieuwe regering gaan vormen', zei Merkel vanavond tegen haar aanhangers, maar dat zal niet meevallen. De tweede partij, de SPD, wil deze keer niet mee regeren.



Daarmee blijven er nog vier andere partijen in de Bundestag over. De meest waarschijnlijke coalitie is de ‘Jamaica’- variant, die zo genoemd wordt omdat de partijkleuren van de deelnemers samen de Jamaicaanse vlag vormen: Zwart (CDU), geel (FDP) en groen (de Groenen). Daarmee zou de regering over een ruime meerderheid van 374 zetels beschikken. Inhoudelijk zal dat echter niet meevallen: op onderwerpen als bijvoorbeeld immigratie, de Europese Unie en milieu zijn de FDP en de groenen elkaars tegenpolen.



Een coalitie met alleen de FDP levert geen meerderheid op en er wordt nergens gespeculeerd over een minderheidskabinet. De CDU zal nooit regeren met de AfD of die Linke, waardoor andere coalities met de CDU zijn uitgesloten.