Live aardbeving Marokko: Leger ingezet voor noodhulp en reddingswerkzaamheden • Dodental stijgt naar 820

Een verslaggever van persbureau AFP is in Marrakech en zag gisteravond na de aardbeving honderden mensen naar Djemaa el Fna komen, het centrale plein in de oude stad. Uit angst voor naschokken wilden ze niet in hun huizen slapen. Sommigen hadden dekens bij zich, anderen sliepen op de grond. De minaret van de grote moskee aan het plein is ingestort.

‘We liepen rond Jemaa el-Fna toen de aarde begon te schudden’, vertelt een ooggetuige. ‘We zijn veilig en gezond, maar ik ben nog steeds in shock. Minstens tien leden van mijn familie zijn omgekomen in Ijoukak (in de provincie Al Haouz, red.). Ik kan het niet geloven, want nog maar twee dagen geleden was ik bij ze.’

Een Engelse toeriste zat in een restaurant toen de tafels begonnen te schudden. ‘Daarna probeerden we naar ons hotel te gaan om onze bagage en paspoorten op te halen omdat onze vlucht voor morgen gepland stond, maar dat was onmogelijk omdat ons hotel in de oude stad ligt. Er lag overal puin, het was niet erg veilig. Het was de eerste keer dat we een aardbeving meemaakten. Toen de adrenaline wegebde, beseften we hoeveel geluk we hadden dat we nog leefden.’

‘Ik lag in bed toen alles begon te schudden’, vertelt een Franse hoteleigenaar. ‘Ik dacht dat mijn bed zou wegvliegen. Ik ben halfnaakt de straat opgegaan en meteen naar mijn hotels gegaan. Het was een totale chaos, een echte catastrofe, waanzin.’

Maarten Albers