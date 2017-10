Live: 761 gewonden in Catalonië, premier Spanje noemt referendum 'onwettig'

Twijfel over democratie

In een uitgebreide reportage over de referendumdag van correspondent Maartje Bakker vertellen meerdere Catalanen over hun zucht naar onafhankelijkheid.



De 70-jarige Albert Ferris Pellicer was twintig jaar gastarbeider in Nederland en bij hem komen herinneringen uit de dictatuur van Franco weer naar boven. Ook hij is zondag gekomen om de politie tegen te houden, met een picknickmand op zijn rug. 'We leven onder een dictatuur. We wisten het niet, maar nu zijn we erachter gekomen', zegt hij. 'Ze sturen de gewapende macht op ons af. Maar wij zijn toch geen jihadisten? Het is een dictatuur, alleen wat zachter. We zijn pseudovrij, dat weten we nu.'



